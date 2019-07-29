Житель Челябинска открыл стрельбу в центре города
Неизвестный устроил стрельбу у бара в центре Челябинска. Инцидент произошел в ночь на субботу, 27 июля, на перекрестке улиц Пушкина и Карла Маркса.
По словам очевидцев, «стрелок» подъехал к бару на иномарке, из нее громко играла музыка. Какое-то время стоял там, пытался заговорить с посетителями, которые вышли на улицу. А затем несколько раз выстрелил в воздух и уехал. Был явно не трезв.
В полицию свидетели инцидента звонить не стали. О произошедшем силовики узнали из СМИ.
— Сотрудники полиции приступили к проверке данной информации, — рассказали в пресс-службе УМВД по Челябинску.
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ИСТОЧНИК KP.RU