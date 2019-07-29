Житель Челябинска открыл стрельбу в центре города

СЕГОДНЯ 05:48 2019-07-29T05:58:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Неизвестный устроил стрельбу у бара в центре Челябинска. Инцидент произошел в ночь на субботу, 27 июля, на перекрестке улиц Пушкина и Карла Маркса.

По словам очевидцев, «стрелок» подъехал к бару на иномарке, из нее громко играла музыка. Какое-то время стоял там, пытался заговорить с посетителями, которые вышли на улицу. А затем несколько раз выстрелил в воздух и уехал. Был явно не трезв.

В полицию свидетели инцидента звонить не стали. О произошедшем силовики узнали из СМИ.

— Сотрудники полиции приступили к проверке данной информации, — рассказали в пресс-службе УМВД по Челябинску.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU