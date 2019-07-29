В Магнитогорске больше двух недель разыскивают 48-летнего жителя

СЕГОДНЯ 07:12 2019-07-29T07:12:39+03:00

Если вы видели этого человека, позвоните в полицию по номеру 102. Фото: Легион-СПАС

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48-летний Андрей Косовцев пропал 13 июля. Он ушел из дома по адресу Ворошилова, 13 и больше его никто не видел. Мужчину ищут родственники, полиция и волонтеры поисково-спасательного отряда «Легион-СПАС». Они распространили ориентировки в интернете. И просят откликнуться всех, кому что-либо известно о его местонахождении.

Приметы: рост 180 см, худощавое телосложение, русые короткостриженые волосы, залысина, карие глаза.

Андрей был в синей футболке в сеточку, серых шортах, синей кепке и серых сандалиях.

Если вы видели этого человека, позвоните по телефонам: 8-908-053-31-26 Мария, 8-909-097-72-60 Раис, либо в полицию по номеру 102.

ИСТОЧНИК KP.RU