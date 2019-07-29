В Магнитогорске больше двух недель разыскивают 48-летнего жителя
48-летний Андрей Косовцев пропал 13 июля. Он ушел из дома по адресу Ворошилова, 13 и больше его никто не видел. Мужчину ищут родственники, полиция и волонтеры поисково-спасательного отряда «Легион-СПАС». Они распространили ориентировки в интернете. И просят откликнуться всех, кому что-либо известно о его местонахождении.
Приметы: рост 180 см, худощавое телосложение, русые короткостриженые волосы, залысина, карие глаза.
Андрей был в синей футболке в сеточку, серых шортах, синей кепке и серых сандалиях.
Если вы видели этого человека, позвоните по телефонам: 8-908-053-31-26 Мария, 8-909-097-72-60 Раис, либо в полицию по номеру 102.
ИСТОЧНИК KP.RU