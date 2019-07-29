Стало известно состояние пострадавшей в ДТП с участием бывшего вице-губернатора Андрея Косилова

СЕГОДНЯ 07:59 2019-07-29T07:59:38+03:00

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ДТП в Аргаяшском районе, на трассе Байрамгулова — Новоандреевка, случилось накануне. В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области корреспонденту КП-Челябинск сообщили, что 58-летний водитель «Лексуса» выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу Весту». 22-летний водитель «Лады» и два его пассажира госпитализированы.

Участником аварии стал бывший вице-губернатор Андрей Косилов: на фото очевидцев аварии он четко виден. Косилов управлял «Лексусом».

29 июля пресс-служба областного минздрава прокомментировала состояние пострадавших.

— Пациентка, госпитализированная в горбольницу №3 Челябинска с травмой головного мозга, прооперирована. Она в реанимации, подключена к аппарату ИВЛ. Ее состояние стабильное. Пациент, госпитализированный в больницу Аргаяша, отказался от дальнейшего пребывания в медучреждении и будет проходить лечение по месту жительства. Еще один пострадавший был госпитализирован в больницу Кыштыма, проходит лечение, — сообщили в минздраве.

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ИСТОЧНИК KP.RU