В Челябинской области назначен аудит по национальным проектам

СЕГОДНЯ 08:11 2019-07-29T08:11:40+03:00

Такое решение принято на совещании по реализации программ роста региона с участием полпреда президента РФ в УрФО Николая Цуканова и руководителя Челябинской области Алексея Текслера

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— Челябинская область участвует во всех 12 национальных проектах, на реализацию которых в 2019 году запланировано 16,5 млрд рублей, в том числе федеральных средств — 10,5 млрд рублей, региональных — около 6 млрд рублей. Это значительные средства, и необходимо целесообразно их использовать, — отметил уральский полпред.

По поручению Цуканова пройдет аудит по всем 12 проектам. Итоги проверки станут публичными, чтобы каждый житель региона знал, в какие сроки и сколько будет построено, например, школ или детсадов.

Алексей Текслер доложил, что министерства и ведомства формируют массив данных по нацпроектам. Пока информация обрабатывается вручную, потому руководитель Челябинской области поручил автоматизировать процесс сбора сведений, чтобы контролировать ситуацию в режиме он-лайн. На этой неделе начнется тестирование системы.

— Мы объединяем ресурсы нацпроектов с финансированием по нашим региональным программам, фокусируемся на целях, которые обозначил Президент России, и ориентируемся на комплексный подход, объединяющий различные доступные источники для достижения национальных целей, определенных майским указом. Никаких сомнений нет в том, что все поставленные задачи будут выполнены, — заверил Алексей Текслер. — Уже в этом году будут первые результаты. Среди них — две новые школы на две тысячи мест, свыше 2,5 тысяч мест в 15 детсадах, возрожденная санавиация, 24 ФАПа в муниципалитетах, 66 автобусов, региональный центр по шорт-треку. Впервые будет реконструирован целый ряд Домов культуры, 20 детских школ искусств получат новые музыкальные инструменты, поддержка малого и среднего бизнеса станет ближе для предпринимателей благодаря открытию филиалов МФЦ «Территория бизнеса». И это далеко не полный перечень того, что будет сделано.

ИСТОЧНИК KP.RU