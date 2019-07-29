2019-07-29T08:37:59+03:00
Общество

В Челябинской области мошенники обманывают пенсионеров, предлагая бесплатную проверку евроокон

А потом сами тайком портят стеклопакеты
Валентина ВАГАНОВА
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Можно также, как автор публикации, позвонить в компанию, установившую вам окна, и узнать, планировались ли какие-то проверки.Можно также, как автор публикации, позвонить в компанию, установившую вам окна, и узнать, планировались ли какие-то проверки.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Жителю Магнитогорска позвонила девушка, представилась сотрудником завода по изготовлению окон. Сказала, что нужно проверить стеклопакеты в квартире, якобы для профилактики. Проверка бесплатная.

— Я отказался. Позвонил в фирму, которая мне устанавливала окна. И тут выяснилось, что мне звонили мошенники. Фирма таких услуг не предоставляет, сами устали бороться с действиями этих злоумышленников. Недавно старушку развели на 30 000 рублей, есть случаи развода на 5000, 10 000 и более, — рассказал магнитогорец в группе во «ВКонтакте» «Черное&Белое Магнитогорск». — Схема простая. Мошенник делает «бесплатный» осмотр и дает заключения о поломке: неправильно сделанных откосах, или о том, что стекло отходит от резинки, рамы и т.д. А дальше предлагает ремонт.

«Специалист» даже тайком сам портит окно. Одна женщина застукала, как он острым предметом пытался зацепить фиксатор.

В комментариях пользователи написали, что им тоже поступали подобные предложения.

— Мне на домашний не раз названивали, с красивым названием своей якобы компании, что-то вроде «Рембытсервис», с упором на слово бесплатно, но у меня с ними разговор короткий.

— Похожая ситуация. Стариков, дедушку и бабушку, развели на общую сумму 50 000 рублей подобным образом.

— Моя сестра впустила такого мастера. Насчитал ремонта на 30 кусков. Ладно ей хватило ума отказаться. За такие деньги она новые окна закажет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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