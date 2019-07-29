В Челябинской области грузовой поезд смял иномарку
Авария произошла в Магнитогорске утром 29 июля. Товарняк и легковушка столкнулись на железнодорожном переезде в районе улицы Сульфидной. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы.
— Тепловоз сбил «Шевроле Шанс». Автомобиль протащило несколько метров по рельсам, — пишут в местном паблике свидетели событий.
Судя по фото, опубликованным с места аварии, видно что правая сторона автомобиля сильно пострадала. Известно, что водитель остался жив. Однако, о его состоянии пока ничего не сообщается.
Каким образом иномарка оказалась под колесами грузового поезда, сейчас выясняют инспекторы ГИБДД.
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ИСТОЧНИК KP.RU