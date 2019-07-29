В Челябинской области грузовой поезд смял иномарку

СЕГОДНЯ 08:49 2019-07-29T08:49:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария произошла в Магнитогорске утром 29 июля. Товарняк и легковушка столкнулись на железнодорожном переезде в районе улицы Сульфидной. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы.

— Тепловоз сбил «Шевроле Шанс». Автомобиль протащило несколько метров по рельсам, — пишут в местном паблике свидетели событий.

Судя по фото, опубликованным с места аварии, видно что правая сторона автомобиля сильно пострадала. Известно, что водитель остался жив. Однако, о его состоянии пока ничего не сообщается.

Каким образом иномарка оказалась под колесами грузового поезда, сейчас выясняют инспекторы ГИБДД.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU