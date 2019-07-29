2019-07-29T08:50:21+03:00
Экономика

«Кредит одобрен»: в Челябинвестбанке действует специальное предложение по кредитам на любые цели

Челябинвестбанк предлагает воспользоваться кредитом
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Челябинвестбанк предлагает воспользоваться кредитом от 300 тысяч до 1,5 млн рублей на выгодных условиях. Срок кредитования продлен до 7 лет — это на 2 года больше, чем стандартный срок выплаты потребительского кредита.

По условиям акции не предусмотрено требование о страховании жизни, а его отсутствие никак не повлияет на размер процентной ставки. На ставку могут повлиять другие факторы. В частности, если клиент получает зарплату на карту любого из банков, то процентная ставка для него будет ниже. В целом, размер процентной ставки в каждом конкретном случае определяется банком по результатам анализа представленных документов и зависит от кредитной истории, способа получения дохода, параметров кредита.

Предложение действует до 10.10.2019 года.

На странице акции «Кредит одобрен» можно узнать подробности и оставить заявку на расчет. Специалист банка созвонится с вами в удобное время для уточнения всех условий и максимально полного расчета по кредиту.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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