В Челябинской области пьяный 19-летний бесправник попал в ДТП

СЕГОДНЯ 09:35 2019-07-29T09:38:17+03:00

Он и его пассажир в больнице

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В Магнитогорске иномарка съехала в кювет и врезалась в дерево. За рулем был пьяный 19-летний парень. Водительских прав у него нет. С ним в салоне находился 51-летний пассажир. Сейчас и он, и водитель, в больнице.

ДТП произошло в субботу днем, 27 июля, у дома №22 на улице Индустриальная.

— Сотрудники ГИБДД составили на водителя «Пежо» административный протокол за езду в нетрезвом виде без прав. Максимальное наказание, которое ему грозит — арест до 15 суток или штраф в 30 тысяч рублей, — рассказали в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU