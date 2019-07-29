СЕГОДНЯ 09:51 2019-07-29T09:51:31+03:00

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В День Крещения Руси в Челябинске освятили колокола строящегося кафедрального собора. Торжественную литургию возглавил митрополит Челябинский и Миасский Григорий.

Богослужение в возводящемся храме посетили сотни горожан. В их числе и глава Челябинской области Алексей Текслер

— Это большое событие для Челябинской митрополии, для всего Южного Урала. Шесть лет назад в фундамент кафедрального собора в честь Рождества Христова был заложен первый камень. А сегодня, в День Крещения Руси, мы освящаем колокола. Через несколько минут со звоном первого колокола храм обретет собственный голос. Уже сейчас видно, что храм будет украшением Челябинска, его архитектурной доминантой. Но что еще более важно, храм станет духовным центром. Тысячи прихожан, тысячи верующих ждут завершения строительства. И сегодня мы приближаем этот день. Хотел бы от всей души поблагодарить всех строителей, меценатов, всех тех, кто помогает строить храм. Добро всегда возвращается добром. Всем мира и добра. С праздником, с днем Крещения Руси, — сказал Алексей Текслер.

Для кафедрального собора отлито 13 колоколов. Самый крупный весит восемь тонн. Он будет звонить лишь по большим праздникам. Густой «голос» колокола будет слышен в радиусе 10 километров.

В январе 2020 году строительство храма завершится. Далее стартуют облицовочные работы.

Строительные работы завершатся в январе. Фото: mitropolia74.ru

ИСТОЧНИК KP.RU