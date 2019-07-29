Покупателей в алкомаркете Челябинска напугали призраки

СЕГОДНЯ 10:31 2019-07-29T10:36:27+03:00

Может парни хотели таким способом испугать выпивох, чтобы они не стали покупать бутылку? Фото: кадр с видео

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В один из алкомаркетов известной торговой сети зашли две жуткие монахини — с выбеленными лицами, черными глазами и губами. От неожиданности один из покупателей даже вскрикнул. Призраков сопровождал парень с магнитофоном, из которого играла мрачная музыка. Об этом сообщает издание «Челябинск сегодня».

antontulupoff Посетителей алкомаркета Челябинска напугали призраки

Одна монахиня пошла затариваться мороженным и пюре быстрого приготовления. А другая стала ходить между витрин, пугая покупателей и консультантов.

Большинство посетителей отреагировали на происходящее с улыбкой, понимая, что это очередной пранк ради лайков. Тем более все происходящее снималось на видео. А вскоре ролик выложили в Instagram.

— Проклятие Алкахини, монашки в КБ, — коротко подписал посты автор видео.

Просмотров пока немного — пара сотен. Может авторы хотели таким способом испугать выпивох, чтобы они не стали покупать бутылку?

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antontulupoff Монахини в алкомаркете Челябинска

ИСТОЧНИК KP.RU