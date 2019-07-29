Покупателей в алкомаркете Челябинска напугали призраки
В один из алкомаркетов известной торговой сети зашли две жуткие монахини — с выбеленными лицами, черными глазами и губами. От неожиданности один из покупателей даже вскрикнул. Призраков сопровождал парень с магнитофоном, из которого играла мрачная музыка. Об этом сообщает издание «Челябинск сегодня».
Одна монахиня пошла затариваться мороженным и пюре быстрого приготовления. А другая стала ходить между витрин, пугая покупателей и консультантов.
Большинство посетителей отреагировали на происходящее с улыбкой, понимая, что это очередной пранк ради лайков. Тем более все происходящее снималось на видео. А вскоре ролик выложили в Instagram.
— Проклятие Алкахини, монашки в КБ, — коротко подписал посты автор видео.
Просмотров пока немного — пара сотен. Может авторы хотели таким способом испугать выпивох, чтобы они не стали покупать бутылку?
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ИСТОЧНИК KP.RU