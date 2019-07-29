На Южном Урале набирает обороты проект «Команда Челябинской области»

СЕГОДНЯ 10:43 2019-07-29T10:43:54+03:00

Алексей Текслер уверен: в органы власти Челябинской области должны прийти инициативные и неравнодушные люди. Фото: gubernator74.ru

В программе, инициированной главой региона Алексеем Текслером, участвует около трех тысяч человек

Изменить размер текста: A A

Кадровый проект, инициированный Алексеем Текслером, заинтересовал около трех тысяч южноуральцев. Они прошли обязательную регистрацию и первые, дистанционные, испытания.

Большинство анкет поступило от жителей Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Озерска, Копейска и Миасса, представлены и почти все остальные муниципальные образования региона. Есть среди заявившихся и жители других регионов России и Казахстана. К 1 августа на электронную почту всем участникам придет письмо с результатами прохождения дистанционного этапа.

Очный тур для справившихся с заданием пройдет с 5 августа по 1 сентября. Здесь грядет углубленная личностно-профессиональнная диагностика каждого участника. Она пройдет в форме психологического тестирования. Участников ждет индивидуальное собеседование. В помощь им будут организованы тренинги по искусству самопрезентации и эффективному лидерству.

Подробная информация о мероприятиях второго этапа конкурса будет размещена на сайте команда74.рф.

— Команда Челябинской области» — это современная и перспективная площадка для самореализации талантливой молодежи и состоявшихся профессионалов, готовых с полной отдачей работать на благо Южного Урала, — говорит глава региона Алексей Текслер.

Проект должен отобрать перспективные кадры. Инициативные и талантливые смогут претендовать на руководящие должности в органы исполнительной власти региона.

ИСТОЧНИК KP.RU