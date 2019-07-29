Задержаны телефонные мошенники, обманывавшие стариков в Челябинской области
В Челябинской области задержаны трое рецидивистов, подозреваемых в телефонном мошенничестве. На их счету минимум шесть преступных эпизодов. Но оперативники не исключают, что жертв может быть больше.
Банда действовала по старой накатанной схеме. Один из аферистов звонил пенсионеру и говорил, что это его внук:
— Дед, я в больнице, одолжи денег на лечение!
Если пенсионер попадался на крючок, к нему в течение часа приезжал «друг внука» и забирал деньги. А заодно и воровал ценности в квартире.
Задержаны трое жителей Челябинской области. Самому старшему из них 50 лет, второму 43, а младшему — 27. Все уже успели отсидеть за разные преступления.
— Общий ущерб по шести преступным эпизодам составляет около 200 тыс. руб. Возбуждены уголовные дела за кражу и мошенничество. Подозреваемые арестованы, им грозит до пяти лет лишения свободы, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
ВАЖНО
В полиции ищут возможных жертв банды аферистов. Если вы пострадали от рук этих людей, звоните по телефону 8-351-267-72-92, либо обратитесь в ближайший отдел полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU