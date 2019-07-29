2019-07-29T11:33:55+03:00
Происшествия

Задержаны телефонные мошенники, обманывавшие стариков в Челябинской области

Полицейские ищут возможных жертв банды аферистов
Сергей УФИМЦЕВ
Поделиться:
По версии следствия, эти люди причастны к телефонным аферам со стариками. Фото: МВД.По версии следствия, эти люди причастны к телефонным аферам со стариками. Фото: МВД.
Изменить размер текста:

В Челябинской области задержаны трое рецидивистов, подозреваемых в телефонном мошенничестве. На их счету минимум шесть преступных эпизодов. Но оперативники не исключают, что жертв может быть больше.

Банда действовала по старой накатанной схеме. Один из аферистов звонил пенсионеру и говорил, что это его внук:

— Дед, я в больнице, одолжи денег на лечение!

Если пенсионер попадался на крючок, к нему в течение часа приезжал «друг внука» и забирал деньги. А заодно и воровал ценности в квартире.

Задержаны трое жителей Челябинской области. Самому старшему из них 50 лет, второму 43, а младшему — 27. Все уже успели отсидеть за разные преступления.

— Общий ущерб по шести преступным эпизодам составляет около 200 тыс. руб. Возбуждены уголовные дела за кражу и мошенничество. Подозреваемые арестованы, им грозит до пяти лет лишения свободы, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

ВАЖНО

В полиции ищут возможных жертв банды аферистов. Если вы пострадали от рук этих людей, звоните по телефону 8-351-267-72-92, либо обратитесь в ближайший отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Алексей Текслер распорядился модернизировать очистные в Металлургическом районе
Стало известно, как жителям Южного Урала вернут переплаченные за электроэнергию деньги
В Челябинске водитель-«виртуоз» водит маршрутку ногами
Глава Челябинска Наталья Котова едет в скандальный ТРК «Космос»
Ученые восстановят наскальные рисунки в самой популярной пещере в Челябинской области
На Южном Урале набирает обороты проект «Команда Челябинской области»
Покупателей в алкомаркете Челябинска напугали призраки
В Челябинске освятили колокола строящегося кафедрального собора
В Челябинской области пьяный 19-летний бесправник попал в ДТП
На озере Смолино в Челябинске спасли двух пьяных купальщиков
«Кредит одобрен»: в Челябинвестбанке действует специальное предложение по кредитам на любые цели
В Челябинской области грузовой поезд смял иномарку