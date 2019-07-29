2019-07-29T11:55:36+03:00
Общество

Стало известно, как жителям Южного Урала вернут переплаченные за электроэнергию деньги

Энергетики обещают, что люди не потеряют ни одного рубля
Лидия ПЕСКОВА
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Деньги перебросят на новые счета автоматически.Деньги перебросят на новые счета автоматически.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Старый и новый поставщик электроэнергии договорились, что делать с переплатой, которая есть у некоторых потребителей на счетах «Уралэнергосбыта», сообщает пресс-служба «Россети Урал» — «Челябэнерго».

«Уралэнергосбыт» передаст эти деньги новому поставщику электричества — компании «Россети Урал». Причем все деньги перенаправят на лицевые счета потребителей автоматически, а потом учтут при начислении свежих платежей.

— Переплата, образовавшаяся до 30 июня 2019 года, будет зачислена на лицевые счета потребителей и отражена в графе «оплата» квитанций за июль, а образовавшаяся позже 30 июня — в последующих квитанциях. Первые платежки от «Уралэнергосбыт» придут южноуральцам в августе, в них будет отражена переплата и перерасчет, — замечают в пресс-службе.

Потребители, не согласные с зачислением денежных средств на лицевые счета, могут обратиться с соответствующим заявлением в любой из офисов очного обслуживания ООО «Уралэнергосбыт». Деньги вернут на указанные реквизиты. Стороны будут осуществлять еженедельный мониторинг переплат и корректировку расчетов до тех пор, пока это будет необходимо.

Также до 1 сентября 2019 года «Россети Урал» не будут начислять пени и взыскивать неустойку с физических лиц.

На другие вопросы по смене поставщика электроэнергии можно получить ответ на специальной горячей линии по тел. 8-800-2222-500.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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