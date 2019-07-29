В Челябинске водитель-«виртуоз» водит маршрутку ногами
Чем больше власти говорят об ужесточении правил работы маршруток в Челябинске и заявляют о борьбе с нелегалами, тем наглее становятся водители частных такси.
В минувшую пятницу в Ленинском районе случилась авария со смертельным исходом. На ул. Дзержинского столкнулся автокран и три маршрутки. В ДТП был виноват автокран, у него отказали тормоза, но челябинцы возмущаются засильем маршруток.
В выходные горожанка Елена Скорнякова сняла на мобильник занимательные кадры: водитель маршрутного «Форда» разулся и закинул ноги на пластиковую «торпеду». Ступни — аккурат у руля.
— Мы двигались рядом с маршруткой от Комсомольской площади в сторону центра. Он так и ехал, с задранной ногой. На перекрестке проспекта Ленина и улицы Артиллерийской жена и сделала кадр, — рассказал корреспонденту КП-Челябинск супруг Елены Игорь Белехов.
Подписчики Белехова костерят шофера-наглеца и плохую ситуацию с транспортом в городе.
Наталья: «Когда же у нас в городе запретят частный общественный транспорт? Только муниципальный!».
Александр: «Вопрос — не в форме собственности, а в соблюдении правил. Если транспорт чистый и исправный, водитель трезвый, адекватный и после ежедневного медосмотра, расписание и ПДД соблюдаются, — можно и частный».
Напомним, после ДТП в Ленинском районе в ГИБДД объявили о массовых проверках автотранспортных предприятий города.
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