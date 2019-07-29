В Челябинске до конца лета закрыто движение на двух улицах

СЕГОДНЯ 12:30 2019-07-29T12:30:24+03:00

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Жителей Ленинского и Курчатовского районов Челябинска просят быть внимательнее и планировать маршруты заранее. На участках улиц Ереванской и 40-летия Победы на долгое время закрыто движение. Причина — обязательный накануне отопительного сезона ремонт теплосетей.

Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе администрации города, до 20.00 10 сентября движение транспорта закрыто по ул. Ереванской от дома № 1 до дома № 8.

До 20 часов 30 августа закрыто движение по ул. 40-летия Победы от дома № 18 до перекрестка с проспектом Победы.

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