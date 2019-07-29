2019-07-29T12:30:24+03:00
Общество

В Челябинске до конца лета закрыто движение на двух улицах

Причина - подготовка к зиме
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Проезда нет!Проезда нет!Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Жителей Ленинского и Курчатовского районов Челябинска просят быть внимательнее и планировать маршруты заранее. На участках улиц Ереванской и 40-летия Победы на долгое время закрыто движение. Причина — обязательный накануне отопительного сезона ремонт теплосетей.

Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе администрации города, до 20.00 10 сентября движение транспорта закрыто по ул. Ереванской от дома № 1 до дома № 8.

До 20 часов 30 августа закрыто движение по ул. 40-летия Победы от дома № 18 до перекрестка с проспектом Победы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта kpravda@ya.ru

SMS 8-902-616-06-06

Тел. (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На горном хребте Южного Урала заблудились 14 туристов из Мгнитогорска
Обвиняемые в резонансной краже 22 миллионов рублей из почты в Челябинской области пошли под суд
Алексей Текслер пообещал не оставить Челябинск без набережной
ДТП с Андреем Косиловым: Бывший вице-губернатор Челябинской области не считает себя виноватым в аварии
УФАС возбудило два дела против скандально известного лицея № 77 в Челябинске
Школьник из Челябинской области превратил каникулы в марафон добрых дел
В Челябинске пассажирам трамваев подарят бесплатную поездку за списанные сверх нормы деньги с карты
Алексей Текслер распорядился модернизировать очистные в Металлургическом районе
Стало известно, как жителям Южного Урала вернут переплаченные за электроэнергию деньги
В Челябинске водитель-«виртуоз» водит маршрутку ногами
Задержаны телефонные мошенники, обманывавшие стариков в Челябинской области
Глава Челябинска Наталья Котова едет в скандальный ТРК «Космос»
Ученые восстановят наскальные рисунки в самой популярной пещере в Челябинской области
На Южном Урале набирает обороты проект «Команда Челябинской области»
Покупателей в алкомаркете Челябинска напугали призраки
В Челябинске освятили колокола строящегося кафедрального собора
В Челябинской области пьяный 19-летний бесправник попал в ДТП
На озере Смолино в Челябинске спасли двух пьяных купальщиков
«Кредит одобрен»: в Челябинвестбанке действует специальное предложение по кредитам на любые цели
В Челябинской области грузовой поезд смял иномарку