ДТП с Андреем Косиловым: Бывший вице-губернатор Челябинской области не считает себя виноватым в аварии

СЕГОДНЯ 14:00 2019-07-29T14:00:09+03:00

Но при этом готов оказать помощь пострадавшим

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Полиция разбирается в ДТП с Андреем Косиловым, произошедшее в минувшее воскресенье, 28 июля. Медицинское освидетельствование показало, что бизнесмен был трезв. Изначально была версия, что именно он выехал на встречную полосу. Но сам Андрей Косилов это отрицает.

Напомним, авария произошла на трассе в Аргаяшском районе. По данным полиции, черный «Лексус» выехал на встречную полосу и протаранил «Ладу Весту». С места ДТП увезли в больницу трех человек — водителя и пассажиров «Лады». Одна из пострадавших — девушка — находится в тяжелом состоянии.

Авария произошла на трассе в Аргаяшском районе 28 июля.Фото: СОЦСЕТИ

За рулем «Лексуса» был бывший вице-губернатор Челябинской области и бизнесмен Андрей Косилов. Он не пострадал. Виновным он себя не считает и предлагает дождаться результатов расследования.

— Я ехал в сторону Челябинска. И обе машины после столкновения стоят именно на этой стороне дороги. Скорее, это в меня въехали, а не я, — объясняет свою позицию Андрей Косилов.

При этом он заявил, что готов оказать всю необходимую помощь пострадавшим в ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU