Школьник из Челябинской области превратил каникулы в марафон добрых дел

СЕГОДНЯ 13:17 2019-07-29T13:17:07+03:00

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Двенадцатилетний школьник из Кыштыма Василий Щеглов решил не тратить лето впустую.

В семье Василия буквально все — волонтеры. Мама руководит волонтерским студенческим центром «Горячие сердца», сестра участвует в разных проектах, а воплотить в жизнь их задумки помогает папа. Не так давно семья узнала о конкурсе «Добро не уходит на каникулы», который проводит Федеральное агентство по делам молодежи. Василий подал заявку и теперь тоже радует близких.

Сначала школьник прополол крыльцо подъезда, у которого росла трава. Теперь у входа в подъезд — чистота. Потом Василий приготовил завтрак родителям: поджарил ломтики батона в яичной заливке. Затем организовал сбор еды для бездомных животных среди друзей-школьников. И, наконец, разбил копилку, чтобы купить необходимые средства гигиены для маленьких пациентов областного детского онкоцентра.

— Для сына это был первый самостоятельный опыт волонтерской работы. Хотя раньше, конечно, он нам помогал, — рассказала КП-Челябинск мама мальчика Валентина Щеглова. — Надеюсь, ему понравится и со временем сын вольется в нашу дружную команду волонтеров.

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ИСТОЧНИК KP.RU