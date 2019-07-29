УФАС возбудило два дела против скандально известного лицея № 77 в Челябинске

СЕГОДНЯ 13:53 2019-07-29T13:53:29+03:00

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Прокурор Ленинского района обратился в антимонопольную службу с просьбой проверить работу челябинского лицея № 77. По данным надзорного ведомства, лицей заключал дорогостоящие договоры без проведения конкурса, сообщает пресс-служба Челябинского УФАС.

Установлено, что в 2018 году лицей без конкурса заплатил 700 тысяч рублей охранному предприятию и заключил несколько договоров на поставку оргтехники на сумму более 600 тысяч рублей. При этом учебное заведение не доказало необходимость закупок у единственного поставщика.

— При закупках без конкурса деньги тратятся неэффективно, а круг возможных поставщиков очень сильно сужается, что препятствуют развитию добросовестной конкуренции, не предотвращает коррупцию и другие злоупотребления, — замечают в УФАС.

Возбуждены два дела о нарушении закона о защите конкуренции. Их рассмотрение назначили на 20 августа.

Заседание может стать резонансным, так как до этого лицей № 77 не раз попадал в новостные сводки по тем же денежным поводам. Родители лицеистов жаловались на большие поборы, а в 2018-м году было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с деньгами общественного фонда «Пладис», который собирал пожертвования с лицеистов.

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ИСТОЧНИК KP.RU