2019-07-29T14:18:49+03:00
Общество

Алексей Текслер пообещал не оставить Челябинск без набережной

Рабочие «Мечела» поделились с ним опасениями не увидеть уютного пространства в центре
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Алексей Текслер приехал на "Мечел" и говорит со здешними рабочими о развитии города. Фото: телеграм-канал Е-область.Алексей Текслер приехал на "Мечел" и говорит со здешними рабочими о развитии города. Фото: телеграм-канал Е-область.
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Саммиты ШОС и БРИКС разделили между Санкт-Петербургом и Челябинском. Северная столица принимает президентов стран-участниц международных организаций, а Челябинск – три десятка культурных и спортивных мероприятий. Но не останется ли наш город без благоустроенной набережной в центре, строительство которой широко анонсировали власти?

Боязнью утраченных иллюзий поделились в понедельник, 29 июля, рабочие «Мечела» на встрече с руководителем региона Алексеем Текслером во время его визита на комбинат.

— Новая интересная набережная будет. В этом году начнем, в следующем закончим, — ответил Текслер.

А что насчет конегресс-холла «Крылья», стройка которого затеяна у Торгового центра?

Алексей Текслер напомнил, что изначально возводить две башни небоскреба планировали на бюджетные деньги. А это – 18 млрд руб.

— В целом понимаем, какое будет его наполнение, какой будет функционал. Это точно будет востребовано людьми, простыми людьми: такими как я, таким как вы — объект будет носить социальный характер.

Но бюджет не может позволить себе это строительство, так как в конгресс-холле будут еще и коммерческие объекты. Регион активно ищет инвестора, подчеркнул Текслер.

Спросили его про ремонты дорог: работы по федеральной программе — на личном контроле руководителя региона.

Интересует заводчан вопрос очистки реки. Сейчас плавучий экскаватор вырезает сорную растительность в русле у Торгового центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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