Алексей Текслер пообещал не оставить Челябинск без набережной
Саммиты ШОС и БРИКС разделили между Санкт-Петербургом и Челябинском. Северная столица принимает президентов стран-участниц международных организаций, а Челябинск – три десятка культурных и спортивных мероприятий. Но не останется ли наш город без благоустроенной набережной в центре, строительство которой широко анонсировали власти?
Боязнью утраченных иллюзий поделились в понедельник, 29 июля, рабочие «Мечела» на встрече с руководителем региона Алексеем Текслером во время его визита на комбинат.
— Новая интересная набережная будет. В этом году начнем, в следующем закончим, — ответил Текслер.
А что насчет конегресс-холла «Крылья», стройка которого затеяна у Торгового центра?
Алексей Текслер напомнил, что изначально возводить две башни небоскреба планировали на бюджетные деньги. А это – 18 млрд руб.
— В целом понимаем, какое будет его наполнение, какой будет функционал. Это точно будет востребовано людьми, простыми людьми: такими как я, таким как вы — объект будет носить социальный характер.
Но бюджет не может позволить себе это строительство, так как в конгресс-холле будут еще и коммерческие объекты. Регион активно ищет инвестора, подчеркнул Текслер.
Спросили его про ремонты дорог: работы по федеральной программе — на личном контроле руководителя региона.
Интересует заводчан вопрос очистки реки. Сейчас плавучий экскаватор вырезает сорную растительность в русле у Торгового центра.
ИСТОЧНИК KP.RU