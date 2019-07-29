Обвиняемые в резонансной краже 22 миллионов рублей из почты в Челябинской области пошли под суд

СЕГОДНЯ 14:12 2019-07-29T14:12:24+03:00

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Громкая кража случилось в феврале этого года в Усть-Катаве. Из отделения почты похитили 22 млн рублей. Под покровом ночи неизвестный вскрыли замок. Теперь налетчики пойдут под суд.

Подозреваемых задержали спустя полтора месяца. Был даже слух, что это сделали пенсионеры и умотали в теплые страны. Но все оказалось прозаичнее: два местных мужика — одному 30 лет, второй на два года страше. Один уже сидел в колонии. В гараже одного из подельников нашли 20 млн рублей. В квартире второго еще полмиллиона. Остальные деньги налетчики потратили.

Сейчас оба в изоляторе. У одного арестовали имущество на полтора миллиона рублей, чтобы в случае чего компенсировать ущерб. За кражу в особо крупном размере грозит до 10 лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU