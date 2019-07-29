Обвиняемые в резонансной краже 22 миллионов рублей из почты в Челябинской области пошли под суд
Громкая кража случилось в феврале этого года в Усть-Катаве. Из отделения почты похитили 22 млн рублей. Под покровом ночи неизвестный вскрыли замок. Теперь налетчики пойдут под суд.
Подозреваемых задержали спустя полтора месяца. Был даже слух, что это сделали пенсионеры и умотали в теплые страны. Но все оказалось прозаичнее: два местных мужика — одному 30 лет, второй на два года страше. Один уже сидел в колонии. В гараже одного из подельников нашли 20 млн рублей. В квартире второго еще полмиллиона. Остальные деньги налетчики потратили.
Сейчас оба в изоляторе. У одного арестовали имущество на полтора миллиона рублей, чтобы в случае чего компенсировать ущерб. За кражу в особо крупном размере грозит до 10 лет колонии.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351) 265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU