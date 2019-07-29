На горном хребте Южного Урала заблудились 14 туристов из Магнитогорска
В Абзелиловском районе Башкортостана на горе Крыктытау пропала группа туристов. Об этом вечером 28 июля сообщила пресс-служба регионального МЧС.
Как рассказали в ведомстве, всего в поход отправились 14 взрослых и четверо детей. В горы путешественники вышли из детского лагеря «Горное ущелье». Но на обратной дороге большая группа в сумерках сбилась с пути. В лагерь вернулись только 4 человека.
К счастью, заблудившимся удалось позвонить в службу спасения. Для этого магнитогорцам пришлось подниматься обратно на вершину.
— Туристы не зарегистрировали свой маршрут. К тому же поиск был затруднен гористой местностью, труднопроходимыми лесами и темным временем суток, — рассказали в пресс-службе МЧС России по Республике Башкортостан.
Кроме спасателей, в поисковой операции участвовали местные полицейские. Ранним утром сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили группу. Участников похода доставили к пункту сбора. Медицинская помощь им не понадобилась.
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