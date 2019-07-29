2019-07-29T15:28:30+03:00
Общество

В центре Челябинска вырубят здоровые деревья ради пешеходных дорожек

На «приговоренных» стволах появились странные отметины
Ольга АНТОНОВА
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Приговоренные деревья помечены краской. Фото: группа "Челябинский урбанист" vk.comПриговоренные деревья помечены краской. Фото: группа "Челябинский урбанист" vk.com
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Одной рукой лечим, другой — калечим. Это о зеленом пятачке на пересечении Свердловского проспекта и ул. Воровского. Здесь решили разбить сквер с дорожками, клумбами, лавочками. И деревьев добавить обещали.

Но челябинский урбанист Лев Владов забил тревогу: ради саженцев авторы проекта планируют вырубить 34 здешних дерева. Стволы обреченных помечены краской. И это происходит в Челябинске, где каждое дерево уже наперечет!

— Я позвонил в Советский район, чтобы узнать степень адекватности происходящего. Мне сказали, что деревья обследованы управлением экологии, многие из них были признаны «аварийными» или «больными». Потому их нужно спилить. Почти все неправильные деревья сегодня растут на месте будущих дорожек из плитки, — возмущается Владов.

Чиновники опасаются, что отдыхающие в новом сквере могут пострадать из-за падающих аварийных деревьев при порыве ветра.

— Лучше бы не было никакого благоустройства, была бы зеленая стена, защищающая жителей от шума магистральной улицы и пыли. Взрослые деревья спилят, посадят молодые. Они вырастут лет через 25. Сменится пара поколений. Убивать деревья ради того, что нарисовано в проекте, — это вредительство, — уверен урбанист.

Лев Владов напомнил, что проект сквера на ул. Воровского принадлежит архитектору Василию Важенину. Ранее Важенин воспользовался идеей чешских проектировщиков для еще одного своего проекта — скверу по ул. Тернопольской.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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