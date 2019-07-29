Европейцы опубликовали итоги расследования по выбросу рутения-106 в Челябинской области

СЕГОДНЯ 15:39 2019-07-29T15:39:00+03:00

Выброс рутения-106 обсуждал весь мир, однако, достоверное неизвестно, что источник на Урале. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Они указывают, что источником все же мог стать уральский завод

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Громкую новость обсуждал весь мир два года назад. Якобы по всему миру зафиксирован повышенный уровень радиоактивного изотопа рутений-106. И источник этого может находиться в Челябинской области. Свой вердикт о результатах ЧП опубликовал Института радиационной защиты и ядерной безопасности Франции. Статья размещена в PNAS — это официальный журнал нацакадемии наук США.

Эксперты делают вывод: хоть и уровень радиации не критичен для здоровья людей, а больших аварий на атомных объектах не происходило, но выброс рутения был. Европейцы указывают, что возможно источником стал комбинат «Маяк» в закрытом городе Челябинской области. Но делают оговорку, что завод предоставил все данные измерительных приборов со своей территории и судя по ним — все в норме.

И несмотря на данные с комбината, ученые все же делают упор, что источник может быть в закрытом городе. И даже указывают, что выброс рутения случился при переработке другого радиоактивного элемента — церия-144.

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ИСТОЧНИК KP.RU