Европейцы опубликовали итоги расследования по выбросу рутения-106 в Челябинской области
Громкую новость обсуждал весь мир два года назад. Якобы по всему миру зафиксирован повышенный уровень радиоактивного изотопа рутений-106. И источник этого может находиться в Челябинской области. Свой вердикт о результатах ЧП опубликовал Института радиационной защиты и ядерной безопасности Франции. Статья размещена в PNAS — это официальный журнал нацакадемии наук США.
Эксперты делают вывод: хоть и уровень радиации не критичен для здоровья людей, а больших аварий на атомных объектах не происходило, но выброс рутения был. Европейцы указывают, что возможно источником стал комбинат «Маяк» в закрытом городе Челябинской области. Но делают оговорку, что завод предоставил все данные измерительных приборов со своей территории и судя по ним — все в норме.
И несмотря на данные с комбината, ученые все же делают упор, что источник может быть в закрытом городе. И даже указывают, что выброс рутения случился при переработке другого радиоактивного элемента — церия-144.
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Вся правда о рутении.Андрей АБРАМОВ
ИСТОЧНИК KP.RU
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