Челябинск закрыли для фур
Наталья Котова, временно исполняющая полномочия главы Челябинска, распорядилась ограничить движение большегрузов по городским улицам. Запрет вводится на дневные часы, с 1 по 15 августа, если температура воздуха переваливает за плюс 32 градуса.
Скоро вдоль дорог появятся информационные аншлаги с правилами запрета. Передвигаться по городу грузовики смогут только ночью.
— Днем большегрузы не должны нарушать движение основного транспорта Челябинска. Контролировать исполнение распоряжения будут сотрудники ГИБДД, — заявила Котова.
Кроме того, с 26 июля по поручению начальника ГУ МВД Челябинской области генерал-лейтенанта полиции Андрея Сергеева инспекторы ГИБДД проверяют работу транспортных предприятий. В зоне внимания — техническое состояние маршруток, большегрузов и автомобилей спецтехники, не отвечающее требованиям безопасности. У водителей проверяют документы об обязательном ежедневном медосмотре.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Автоответчик 700-09-67 (добавочный 11-00)
Почта kpravda@ya.ru
SMS 8-902-616-06-06
Тел. (351) 265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU