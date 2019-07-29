2019-07-29T16:08:18+03:00
Общество

Челябинск закрыли для фур

Большегрузы не смогут передвигаться по городу днем
Ольга АНТОНОВА
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Челябинск закрыли для фур.Челябинск закрыли для фур.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Наталья Котова, временно исполняющая полномочия главы Челябинска, распорядилась ограничить движение большегрузов по городским улицам. Запрет вводится на дневные часы, с 1 по 15 августа, если температура воздуха переваливает за плюс 32 градуса.

Скоро вдоль дорог появятся информационные аншлаги с правилами запрета. Передвигаться по городу грузовики смогут только ночью.

— Днем большегрузы не должны нарушать движение основного транспорта Челябинска. Контролировать исполнение распоряжения будут сотрудники ГИБДД, — заявила Котова.

Кроме того, с 26 июля по поручению начальника ГУ МВД Челябинской области генерал-лейтенанта полиции Андрея Сергеева инспекторы ГИБДД проверяют работу транспортных предприятий. В зоне внимания — техническое состояние маршруток, большегрузов и автомобилей спецтехники, не отвечающее требованиям безопасности. У водителей проверяют документы об обязательном ежедневном медосмотре.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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