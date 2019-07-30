ВТБ Пенсионный фонд увеличил объем взносов по программе «Коллекция» на 70%

СЕГОДНЯ 09:45 2019-07-30T09:44:27+03:00

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За шесть месяцев 2019 года участники бонусной программы «Коллекция» банка ВТБ направили в ВТБ Пенсионный фонд 2,3 тысячи взносов на формирование негосударственной пенсии, что на 37% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем взносов увеличился на 70%. Их средний размер, в свою очередь, вырос на 23%. Кроме того, количество новых договоров, заключенных в рамках программы, выросло на 27%.

Программа «Коллекция» ВТБ позволяет держателям банковских карт накапливать бонусы и направлять их, в том числе, на формирование негосударственной пенсии. Клиентам доступны взносы различного номинала: 500, 1000, 1500 рублей.

– Благодаря негосударственной пенсии – простому, понятному и доступному инструменту, клиенты могут увеличить размер своей будущей пенсии. В связи с этим количество и суммы поступающих взносов стабильно растут, в том числе в рамках программы «Коллекция», – прокомментировала Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд.

НПФ ВТБ Пенсионный фонд является одним из лидеров рынка пенсионного страхования России. В 2018 году его клиентская база увеличилась до 2,7 миллиона застрахованных лиц.

По итогам переходной кампании прошлого года активы НПФ ВТБ Пенсионный фонд выросли почти на 20% - с 200 до 240 миллиардов рублей. Накопленная доходность, распределенная на счета застрахованных лиц в рамках обязательного пенсионного страхования за данный период, составила – 67,35% (лучший результат на рынке НПФ).

ИСТОЧНИК KP.RU