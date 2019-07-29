Получите скидку 10% при оплате картой Mastercard ПАО "Челябинвестбанк" в магазинах Duty Free
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Сеть магазинов Sheremetyevo Duty Free Heinemann - крупнейший оператор рынка беспошлинной и розничной торговли на территории аэропортов Российской Федерации. Включает в себя более 50 магазинов, расположенных в терминалах B, D, E и F Международного аэропорта Шереметьево.
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Заказать карту Mastercard можно на сайте или в любом офисе Челябинвестбанка.
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ИСТОЧНИК KP.RU