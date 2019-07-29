Получите скидку 10% при оплате картой Mastercard ПАО "Челябинвестбанк" в магазинах Duty Free

СЕГОДНЯ 16:44 2019-07-29T16:44:03+03:00

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Оплачивайте покупки в магазинах Sheremetyevo Duty Free Heinemann в терминалах B, D и E Международного аэропорта Шереметьево картами Mastercard ПАО "Челябинвестбанк" и получайте скидку 10%. Покажите кассиру вашу карту Mastercard до оплаты покупки.

Сеть магазинов Sheremetyevo Duty Free Heinemann - крупнейший оператор рынка беспошлинной и розничной торговли на территории аэропортов Российской Федерации. Включает в себя более 50 магазинов, расположенных в терминалах B, D, E и F Международного аэропорта Шереметьево.

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Заказать карту Mastercard можно на сайте или в любом офисе Челябинвестбанка.

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ИСТОЧНИК KP.RU