На бывшего вице-губернатора Челябинской области возбудили уголовное дело после ДТП с тремя пострадавшими

СЕГОДНЯ 17:02 2019-07-29T17:11:07+03:00

Одна из пострадавших сейчас в тяжелом состоянии. Фото: группа «Регион-74 | Челябинск»/vk.com

Андрею Косилову грозит до двух лет колонии

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Авария с участием гендиректора «Рависа», бывшего замгубернатора Челябинской области Андрея Косилова переросла в уголовное дело. Его возбудили за нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкий вред здоровью. Об этом сообщили в прокуратуре Аргаяшского района. Максимальное наказание, которое грозит этой по статье — два года тюрьмы.

— Сейчас все стороны проходят лечение. После их выздоровления будут назначены экспертизы. Обвинение Андрею Косилову еще не предъявлено. Расследование продолжается, — рассказали в ведомстве.

Напомним, ДТП произошло в минувшее воскресенье, 28 июля, на трассе в Аргаяшском районе. По данным полиции, «Лексус» Андрея Косилова выехал на встречную полосу и протаранил «Ладу Весту». Водитель и пассажиры отечественного авто пострадали. Одна из пострадавших сейчас в коме.

Бизнесмен виновным себя не считает и предлагает дождаться результатов расследования. Он заявил, что готов оказать помощь пострадавшим.

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ИСТОЧНИК KP.RU