На бывшего вице-губернатора Челябинской области возбудили уголовное дело после ДТП с тремя пострадавшими
Авария с участием гендиректора «Рависа», бывшего замгубернатора Челябинской области Андрея Косилова переросла в уголовное дело. Его возбудили за нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкий вред здоровью. Об этом сообщили в прокуратуре Аргаяшского района. Максимальное наказание, которое грозит этой по статье — два года тюрьмы.
— Сейчас все стороны проходят лечение. После их выздоровления будут назначены экспертизы. Обвинение Андрею Косилову еще не предъявлено. Расследование продолжается, — рассказали в ведомстве.
Напомним, ДТП произошло в минувшее воскресенье, 28 июля, на трассе в Аргаяшском районе. По данным полиции, «Лексус» Андрея Косилова выехал на встречную полосу и протаранил «Ладу Весту». Водитель и пассажиры отечественного авто пострадали. Одна из пострадавших сейчас в коме.
Бизнесмен виновным себя не считает и предлагает дождаться результатов расследования. Он заявил, что готов оказать помощь пострадавшим.
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