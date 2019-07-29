2019-07-29T18:17:11+03:00
Общество

В Челябинской области закрыли детский палаточный лагерь после трагедии в Хабаровском крае

Проверка выявила в нем множество нарушений
Валентина ВАГАНОВА
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В лагере отдыхали 32 ребенка.В лагере отдыхали 32 ребенка.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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По всей стране проверяют палаточные лагеря после страшного пожара в Хабаровском крае, унесшего жизни четырех детей. Так, на Южном Урале из-за многочисленных нарушений закрыли детский лагерь под Кыштымом. Здесь отдыхали 32 ребенка. В лагере проходили тематические психологические смены. Организовала их психолог из Челябинска. Установлено, что она работала без соответствующего разрешения.

Как сообщают СМИ, после закрытия лагеря, родители обвинили чиновников и полицейских в чрезмерной жестокости. Якобы вместо того, чтобы дождаться, когда за школьниками приедут родители, ребят закрыли в спортзале одной из деревенских школ без еды и воды. Но эту информацию в полиции опровергли.

— Чтобы дети находились в одном месте, их собрали в спортзале, пока не приедут родители. Они были обеспечены водой и всем необходимым, — прокомментировали ситуацию в ГУ МВД России по Челябинской области.

Сейчас силовики разбираются, почему лагерь работал без разрешения, и кто это допустил. Напомним, в этом году в области работают пять разрешенных детских лагеря. Большинство из них находится на берегу Тургояка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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