В Челябинске за взятку задержали сотрудника медицинского вуза

СЕГОДНЯ 19:18 2019-07-29T19:18:47+03:00

Ему грозит до шести лет тюрьмы

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В Челябинске задержали начальника отдела капитального строительства и ремонта ЮУГМУ Юрия Шумакова. Силовики подозревают его в получении взятки от предпринимателя за победу на университетских тендерах. Как сообщают СМИ, речь идет о сумме которая передавалась за установку пластиковых окон.

— На сотрудника вуза возбуждено уголовное дело по статье «Получение должностным лицом взятки в значительном размере», — рассказал источник в правоохранительных органах.

Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы до шести лет с крупным штрафом.

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ИСТОЧНИК KP.RU