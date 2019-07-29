В Челябинске за взятку задержали сотрудника медицинского вуза
В Челябинске задержали начальника отдела капитального строительства и ремонта ЮУГМУ Юрия Шумакова. Силовики подозревают его в получении взятки от предпринимателя за победу на университетских тендерах. Как сообщают СМИ, речь идет о сумме которая передавалась за установку пластиковых окон.
— На сотрудника вуза возбуждено уголовное дело по статье «Получение должностным лицом взятки в значительном размере», — рассказал источник в правоохранительных органах.
Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы до шести лет с крупным штрафом.
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ИСТОЧНИК KP.RU