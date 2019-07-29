В Челябинской области поймали велосипедиста, срывавшего золотые украшения с пенсионерок

СЕГОДНЯ 19:52 2019-07-29T19:52:08+03:00

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В Миассе полицейские задержали серийного грабителя-велосипедиста. Он на ходу срывал с женщин золотые цепочки. Его жертвами становились в основном пенсионерки. Так, 23 июля, он ограбил 79-летнюю старушку на территории СНТ «Маяк». Резко сорвал цепочку с шеи и скрылся.

— Грабителем оказался неоднократно судимый 27-летний житель Миасса. Установлена его причастность к пяти аналогичным преступлениям, общий ущерб составил 40 тысяч рублей, — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

Золото похититель сдавал в ломбард и жил на вырученные деньги. На него возбудили дело по статье «Грабеж». Максимальное наказание по ней — лишение свободы до четырех лет. Задержанного заключили под стражу.

Полицейские предполагают, что жертв может быть больше. Пострадавших от рук грабителя-велосипедиста просят обратиться в дежурную часть ОМВД России по Миассу или по телефону: 8 (3513) 299-402, 299-403. Заявления принимаются круглосуточно.

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ИСТОЧНИК KP.RU