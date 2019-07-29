Бывший замначальника УФМС Челябинской области остаётся под следствием
Сегодня, 29 июля, Челябинский областной суд рассмотрел апелляцию экс-руководителя областного иммиграционного контроля Владимира Белоносова. Он настаивал на отмене постановления Тракторозаводского райсуда от 27 июня.
— Суд оставил постановление, которым Владимиру Белоносову продлен срок запрета определенных действий на период производства по уголовному делу, без изменения, — рассказали в пресс-службе областного суда.
Постановление вступило в законную силу.
Напомним, Владимира Белоносова обвиняют в получении взяток в особо крупном размере. Он прописывал в «резиновых квартирах» азиатских нелегалов. За десять лет силовик сколотил на этом деле 3,5 млн рублей. Ему грозит крупный штраф либо до 12 лет колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU