2019-07-30T04:39:34+03:00
Общество

«Дети играют пылью и грязью»: в детсадах под Челябинском запретили песок

Он оказался небезопасным
Ирина КАРЕЛИНА
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Без песочницы — не то!Без песочницы — не то!Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Воспитанники детских садов города Озерска Челябинской области остались без любимых игр во время летних прогулок.

— На участках нашего детского сада нет песка. Дети играют пылью и грязью. Но мы видели статью, что наш депутат привез лицензированный песок в один из садиков города, — рассказали КП-Челябинск родители детского сада №27 «Тополек».

Они просят чиновников привезти песок, или хотя бы дать координаты, где можно его купить. Родители даже готовы сами все оплатить.

Дело в том, что из-за несоответствия качества песка требованиям безопасности приказом Управления образования Озерского городского округа было запрещено им пользоваться. На все лето. А, может, и не на одно.

Однако, в детсад №43 один из местных депутатов привез отборный сертифицированный песок. А песочницы других дошкольных заведений так и остались пустыми.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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