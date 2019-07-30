2019-07-30T04:41:04+03:00
Общество

Раскрыта тайна девочки с гигантскими ножницами в центре Челябинска

Частью рисунка является тень на стене дома
Ирина КАРЕЛИНА
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Челябинцы не поняли замысла автора граффити. Фото: соцсети.Челябинцы не поняли замысла автора граффити. Фото: соцсети.
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У истории про девочку с ножницами есть продолжение. Напомним, челябинцы, увидев в соцсетях новое граффити, возмутились: мол, странный и даже какой-то устрашающий рисунок. Почему ребенок стоит с гигантскими открытыми ножницами?

Была версия, что в доме находится парикмахерская. Но это не так.

И вот она разгадка: нужно было просто сфотографировать граффити с правильного ракурса. Тогда видно, что рядом с разрисованной стеной дома растет большое дерево.

— Ветви отбрасывают на здание резную тень, которая становится частью рисунка. Девочка подстригает разросшееся дерево, — догадался читатель КП-Челябинск, когда увидел граффити собственными глазами.

Оказывается, девочка подстригает дерево. Фото: Александр Михайлов.

Оказывается, девочка подстригает дерево. Фото: Александр Михайлов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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