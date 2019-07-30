В Челябинской области штрафуют любителей шашлыков
Сотрудники МЧС Челябинской области отправились на природу. Но не отдыхать.
— На озере Еловом — рейды МЧС! Штрафуют тех, кто жарит шашлыки. Мы успели потушить свой мангал. Другим компаниям выписали штрафы по 1500 руб., — сообщает читатель КП-Челябинск.
Не стоит рисковать своим кошельком и лесом, устраивая костер в неположенном месте. Тем более, что в Челябинске есть немало организованных площадок для барбекю и шашлыка. Стоимость аренды крытой беседки (защита от дождя, судя по прогнозу погоды, в ближайшие дни не помешает) — от 300 руб. за час.
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ИСТОЧНИК KP.RU