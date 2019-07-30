2019-07-30T04:43:28+03:00
Общество

Лиса дважды попыталась напасть на женщину в Челябинской области

Спасли автомобилисты
Ирина КАРЕЛИНА
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Жительница Копейска встретилась с дикой лисой дважды за один час.Жительница Копейска встретилась с дикой лисой дважды за один час.Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
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На жительницу города Копейска Челябинской области дважды за день пыталось напасть дикое животное. И дело было не в лесу.

— Это случилось в Потанино. Я шла в магазин из сада. Со стороны стены бывшего кирпичного завода из кустов выскочила взрослая лиса, оскалила зубы. Я шарахнулась на середину дороги, скинула рюкзак и замахнулась на нее. К счастью, проехала машина, и лиса сиганула в кусты.

Минут через 20 шла обратно, и на этом же месте из кустов опять выскочила лиса. Она шла прямо на меня. Но ее снова спугнули машины. Хапнув адреналина, я понеслась в сад. А вдруг, она бешеная?! — рассказала читательница «КП-Челябинск».

При бешенстве характерно неестественное поведение диких животных. Если лиса вышла к человеку — это уже считается ненормальным. Совершенно правильно опасаться таких животных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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