2019-07-30T05:39:44+03:00
Общество

Учитесь плавать! В челябинском бассейне «Строитель» появится новая ванная

По распоряжению главы региона Алексея Текслера на возведение пристроя выделены деньги областного бюджета
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"Строитель" чрезвычайно популярен у горожан. здесь тренируются спортсмены и учатся плавать малыши. Фото: gubernator74.ru"Строитель" чрезвычайно популярен у горожан. здесь тренируются спортсмены и учатся плавать малыши. Фото: gubernator74.ru
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Руководитель Челябинской области посетил несколько социально важных для жителей Металлургического района и Челябинска в целом объектов. Среди них — бассейн «Строитель».

«Строитель» открыт почти сорок лет назад. У горожан, ведущий здоровый образ жизни, бассейн пользуется большой популярностью. Здесь тренируются спортсмены, учатся плавать дети. Но трех ванн явно мало. Нужен пристрой к основному зданию. Проект есть.

По решению Алексея Текслера на стройку двухэтажного корпуса с ванной и спортзалом из областного бюджета будет выделено 124 млн руб. Пристрой возведут через два года. С основным зданием его соединят теплым переходом.

Алексею Текслеру «Строитель» знаком. В школьные годы он серьезно занимался здесь плаванием.

— У нас общая нехватка по региону бассейнов. Мы по нормативам в Челябинске только наполовину закрываем потребность — этого мало. Бассейнов не хватает во всех районах области. В ближайшее время появятся и другие объекты в городе, в том числе на Северо-Западе. Они будут работать не только для спортсменов, но и для жителей Челябинска. Будем эту проблему закрывать, есть программа по строительству бассейнов на территории региона. Вообще, у меня есть мечта — чтобы каждый ребенок в Челябинской области умел плавать. Чтобы полностью закрыть потребность в бассейнах, нам предстоит еще много работать, — рассказал Алексей Текслер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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