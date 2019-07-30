В Челябинске откроется медцентр для помощи недоношенным детям
Руководитель Челябинской области Алексей Текслер побывал в Металлургическом районе Челябинска. Он посетил горбольницу №8. Здесь в сентябре открывается городской консультативно-диагностический центр. Врачи центра буду помогать по направлениям: неврология, ревматология, эндокринология, инфекционные болезни. Будут консультировать детей из «перинатальной группы риска», в том числе недоношенных, рожденных с очень низкой и экстремально низкой массой тела. Центр оснащен современным медоборудованием.
Позже на своей странице в социальной сети Инстаграм Алексей Текслер сообщил: «Принял решение о выделении средств на подключение телемедицины для консультации с учреждениями федерального уровня».
Побывал глава региона в школе № 94. К новому учебному году здесь появится комплексная спортплощадка. Алексей Текслер дал поручение временно исполняющей полномочия главы города Наталье Котовой. И речь не о стройке: от мэрии требуют навести порядок с очистными сооружениями.
— Разберитесь с городскими очистными. Дышать невозможно! Каждый раз в одном и том же месте стоит запах канализации. Доложите мне совместно с руководителем регионального Росприродназдора Виталием Владимировичем Курятниковым о решении вопроса. Срочно составить план мероприятий и реализовать его в кратчайшие сроки. Надо прекратить этот бардак, — резюмировал глава региона.
ИСТОЧНИК KP.RU