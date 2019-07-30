2019-07-30T05:58:13+03:00
Общество

В Челябинске откроется медцентр для помощи недоношенным детям

Главе региона Алексею Текслеру сообщили, что первых пациентов в нем примут в сентябре
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Центр помощи детям из перинатальной группы риска откроется в сентябре. Фото: gubernator74.ruЦентр помощи детям из перинатальной группы риска откроется в сентябре. Фото: gubernator74.ru
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Руководитель Челябинской области Алексей Текслер побывал в Металлургическом районе Челябинска. Он посетил горбольницу №8. Здесь в сентябре открывается городской консультативно-диагностический центр. Врачи центра буду помогать по направлениям: неврология, ревматология, эндокринология, инфекционные болезни. Будут консультировать детей из «перинатальной группы риска», в том числе недоношенных, рожденных с очень низкой и экстремально низкой массой тела. Центр оснащен современным медоборудованием.

Позже на своей странице в социальной сети Инстаграм Алексей Текслер сообщил: «Принял решение о выделении средств на подключение телемедицины для консультации с учреждениями федерального уровня».

Побывал глава региона в школе № 94. К новому учебному году здесь появится комплексная спортплощадка. Алексей Текслер дал поручение временно исполняющей полномочия главы города Наталье Котовой. И речь не о стройке: от мэрии требуют навести порядок с очистными сооружениями.

— Разберитесь с городскими очистными. Дышать невозможно! Каждый раз в одном и том же месте стоит запах канализации. Доложите мне совместно с руководителем регионального Росприродназдора Виталием Владимировичем Курятниковым о решении вопроса. Срочно составить план мероприятий и реализовать его в кратчайшие сроки. Надо прекратить этот бардак, — резюмировал глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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