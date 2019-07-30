2019-07-30T06:09:04+03:00
Общество

Алексей Текслер поговорил с работниками «Мечела» о закрытии больниц

Руководитель региона побывал на крупном предприятии Челябинска
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Руководитель региона побывал на крупном предприятии Челябинска - "Мечеле". Фото: gubernator74.ruРуководитель региона побывал на крупном предприятии Челябинска - "Мечеле". Фото: gubernator74.ru
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Для главы Челябинской области Металлургический район — родной: здесь он родился и вырос. И металлургический комбинат хорошо знаком: 25 лет здесь отработал отец Алексея Текслера. Потому во время своего визита на «Мечел» Текслер с огромным интересом побывал на универсальном рельсобалочном стане. После встретился с сотрудниками предприятия и ответил на их вопросы.

— Я хорошо знаю проблематику и района, и города. Но мне важно услышать от вас о тех проблемах, которые сегодня волнуют жителей, — обратился к собравшимся заводчанам Алексей Текслер.

Глава региона рассказал, что сейчас идет работа над программой по улучшению жизни в регионе. Одна из задач — качественное изменение городской среды, наведение порядка в областном центре, а также обновление общественного транспорта и ремонт дорог.

Еще одно направление — социальная политика. Алексей Текслеру принадлежат предложения по ряду законопроектов в социальной сфере. Это снижение на треть транспортного налога для автомобилей с объемом двигателя до 150 л. с., повышение на 15% размера ежемесячных выплат ветеранам Челябинской области, решение о постоянных выплатах ко Дню пожилого человека и ряд других.

Одна из наболевших для южноуральцев проблем, — это медицина. В последние годы много внимания уделялось базовым больницам в ущерб поликлиникам и районным учреждениям здравоохранения.

— Любые разговоры про оптимизацию медицины мы закрываем, никакой оптимизации больше не будет, — еще раз подчеркнул Алексей Текслер.

Важнейшее направление — экология. Подписано четырехстороннее соглашение с руководством ПАО «Мечел». Уже в ближайшее время «Мечел-Кокс» снизит объем выбросов на 22,5%, ЧМК — на 16%. Плюс комбинат берет на себя обязательства исполнять законодательство о квотировании выбросов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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