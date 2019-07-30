2019-07-30T07:05:40+03:00
Общество

Падающий лифт держит в страхе жителей челябинской многоэтажки

Каждая поездка становится для них испытанием
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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За последний месяц кабина падала дважды Фото: Анастасия БРЫЛКИНАЗа последний месяц кабина падала дважды Фото: Анастасия БРЫЛКИНАФото: Анастасия БРЫЛКИНА
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Жильцы дома №12 по улице Петра Сумина жалуются на неисправный лифт. За последний месяц кабина падала дважды.

— Улица Петра Сумина, 12. В 5 подъезде упал лифт. Грохот стоял такой, что собака разлаялась, хотя живем на 9-м этаже. Полтора года назад лифт упал в первый раз, месяц назад — второй. Пять дней назад его закончили ремонтировать, — пишет в группе во «ВКонтакте» «Парковый 2» Елизавета Кочетова.

Это уже не первая жалоба на «падающий» лифт, опубликованная жильцами многоэтажки в социальных сетях. Первое тревожное сообщение появилось 12 июля.

— Позавчера с мужем приехали к родителям на Петра Сумина, 12, 5 подъезд. Нажали кнопку «вызвать лифт» и он просто упал. Ужасно страшный грохот стоял. Все соседи сбежались. Слава богу никого в лифте не было. Позвонила тут же диспетчеру, передали заявку, — пишет Дарья Коробчук.

Жильцы дома ранее уже жаловались в управляющую компанию. Но после ремонта кабина опять упала. На этот раз жители отправили жалобу в Госжилинспекцию и прокуратуру.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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