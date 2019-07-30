«Избивает кактусом и таскает за волосы»: В Зауралье ребенок пришел в полицию с жалобой на маму-тирана
В Курганской области перед судом предстанет многодетная мать, которая издевалась над детьми.
Жительница Юргамышского района каждый день била своих пятерых ребятишкам, пока один из них не пришел в полицию. Мальчик рассказал, что мать регулярно таскает его сестер за волосы и кидает в детей горшок с кактусом.
- В настоящее время дети из семьи изъяты, женщина лишена родительских прав. Ранее указанная семья состояла на учете, как неблагополучная, - сообщили в СУ СКР по Курганской области.
В отношении агрессорши следователи возбудили уголовное дело по трем статьям: «Истязание», «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей», и «Угроза убийством». Материалы расследования переданы в суд.
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