Из-за аномальной жары на юге Челябинской области объявлен режим ЧС
Местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Карталинском районе. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте районной администрации.
Как сообщается в документе, режим ЧС объявлен из-за засухи и связанных с ней гибелью посевов.
— В районе создана рабочая группа по обследованию площадей, пострадавших от засухи. Местному отделу сельского хозяйства поручено принять дополнительные меры по уборке урожая, а также взять на строгий учет и контроль заготовку кормов, — говорится в распоряжении.
Ситуация осложняется еще и природными пожарами. По данным местных жителей, горят поля в Южно-Степном, Полтавском и Мичуринском поселениях. В этих районах введен особый противопожарный режим. Жителям запрещено посещать леса и разводить костры.
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ИСТОЧНИК KP.RU