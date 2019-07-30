Из-за аномальной жары на юге Челябинской области объявлен режим ЧС

СЕГОДНЯ 08:22 2019-07-30T08:26:04+03:00

В Карталинском районе создана рабочая группа по обследованию площадей, пострадавших от засухи Фото: Виктор ДРАЧЕВ Фото: Виктор ДРАЧЕВ

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Местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Карталинском районе. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте районной администрации.

Как сообщается в документе, режим ЧС объявлен из-за засухи и связанных с ней гибелью посевов.

— В районе создана рабочая группа по обследованию площадей, пострадавших от засухи. Местному отделу сельского хозяйства поручено принять дополнительные меры по уборке урожая, а также взять на строгий учет и контроль заготовку кормов, — говорится в распоряжении.

Ситуация осложняется еще и природными пожарами. По данным местных жителей, горят поля в Южно-Степном, Полтавском и Мичуринском поселениях. В этих районах введен особый противопожарный режим. Жителям запрещено посещать леса и разводить костры.

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ИСТОЧНИК KP.RU