В Челябинской области после пропажи школьницы возбудили дело об убийстве
Южноуральские следователи продолжают поиски 16-летней Полины Ястребцевой. В последний раз ее видели две недели назад — 17 июля. Девочка гостила у отца в Миассе. Она прилетела на Южный Урал в начале июля вместе с 12-летним братом из Красноярского края.
В день исчезновения Полина отказалась ехать с родными на озеро. Оставшись одна, школьница взяла мобильный телефон и рюкзак, вышла на улицу и больше ее никто не видел.
После многочисленных сообщений в СМИ о пропаже школьницы, Полина отправила маме в Красноярский край голосовое сообщение: «Со мной все в порядке. Я уехала искать свое счастье». Это было 22 июля. С тех пор на связь Полина не выходила.
По факту ее исчезновения возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следователи не исключают, что Полина Ястребцева может находится в опасности.
Всех, кто видел Полину или знает, где она находится, просят позвонить в отдел полиции в Миассе: 8-908-077-07-66. По словам родственников, девочка ушла из дома в светлой рубашке, бриджах и кроссовках черного цвета.
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