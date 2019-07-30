В Челябинской области после пропажи школьницы возбудили дело об убийстве

СЕГОДНЯ 09:25 2019-07-30T09:25:25+03:00

Гостившую у отца в Миассе девочку разыскивают уже две недели Фото: соцсети

Следователи не исключают, что девочка может находится в опасности

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Южноуральские следователи продолжают поиски 16-летней Полины Ястребцевой. В последний раз ее видели две недели назад — 17 июля. Девочка гостила у отца в Миассе. Она прилетела на Южный Урал в начале июля вместе с 12-летним братом из Красноярского края.

В день исчезновения Полина отказалась ехать с родными на озеро. Оставшись одна, школьница взяла мобильный телефон и рюкзак, вышла на улицу и больше ее никто не видел.

После многочисленных сообщений в СМИ о пропаже школьницы, Полина отправила маме в Красноярский край голосовое сообщение: «Со мной все в порядке. Я уехала искать свое счастье». Это было 22 июля. С тех пор на связь Полина не выходила.

По факту ее исчезновения возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следователи не исключают, что Полина Ястребцева может находится в опасности.

Всех, кто видел Полину или знает, где она находится, просят позвонить в отдел полиции в Миассе: 8-908-077-07-66. По словам родственников, девочка ушла из дома в светлой рубашке, бриджах и кроссовках черного цвета.

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ИСТОЧНИК KP.RU