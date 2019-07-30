Не болейте! В Челябинской области до конца года откроют 24 фельдшерско-акушерских пункта

СЕГОДНЯ 09:29 2019-07-30T09:29:02+03:00

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Рубленая изба под фельдшерско-акушерский пункт была поставлена в поселке Ключи Сосновского района в начале 70-х годов ХХ века. Почти за полвека дом пришел в негодность. Но выхода у 200 жителей Ключей не было: давление измеряли, анализы сдавали и уколы ставили в полутемной развалюшке.

По распоряжению главы региона Алексея Текслера в Ключах на днях возвели новый ФАП — модульный. Ждут оборудования: оно придет на днях. Всего в Сосновском районе, по словам главврача Сосновской центральной районной больницы Владимира Самохвалова, до конца года появится пять новых ФАПов: региональная программа в рамках национального проекта оказания доступной качественной первичной медицинской помощи пересмотрена по поручению Алексея Текслера.

Новый ФАП глава региона осмотрел во время рабочей поездки в Сосновский район. Жители Ключей задали руководителю области вопросы по газификации, уличному освещению, транспортному обслуживанию. Глава Сосновского района Евгений Ваганов взял темы в разработку.

ИСТОЧНИК KP.RU