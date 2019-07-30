Берег левый — берег правый: в Долгодеревенском строят новый мост

СЕГОДНЯ 09:38 2019-07-30T09:41:25+03:00

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Мост через реку Зюзелга в Долгодеревенском стоит с середины 60-х. И последние два десятка лет находился в аварийном состоянии. Альтернатива переправе — объезд — местных не устраивала: большой крюк приходилось делать. Потому на свой страх и риск проезжали люди через мост на авто и пробирались пешком.

В этом году АО «Южуралмост» строит новый мост на месте старого. Он будет шире прежнего на 1.5 метра. Алексей Текслер подчеркнул, что к 25 октября по мосту должны пойти машины. Об этом он заявил во время рабочей поездки в Сосновском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU