2019-07-30T11:17:15+03:00
Экономика

ВТБ запускает программу кредитования на приобретение коммерческой недвижимости по договору долевого участия

Средства предоставляются по ставке от 9% годовых на суммы до 150 млн рублей и сроком до двенадцати лет
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Банк ВТБ запустил пилотный проект «ДДУ для бизнеса», в рамках которого клиенты малого и среднего предпринимательства могут оформить кредит на приобретение объектов коммерческой недвижимости на этапе строительства по договору долевого участия (ДДУ).

Средства предоставляются по ставке от 9% годовых на суммы до 150 млн рублей сроком до двенадцати лет, а в качестве обеспечения выступают права требования по ДДУ.

Денежные средства, полученные по кредиту, размещаются на специальном счете эскроу, открытом в банке ВТБ до момента исполнения застройщиком своих обязательств и завершения строительства. В случае неисполнения девелопером условий по передаче готового объекта недвижимости деньги возвращаются клиентам для закрытия кредита.

- Данный продукт важен для рынка с двух точек зрения, - отметил заместитель Президента-Председателя Правления Денис Бортников. – Во-первых, он помогает застройщикам реализовывать малому и среднему бизнесу помещения на первых этажах строящихся жилых зданий, благодаря чему строительные проекты будут быстрее окупаться. Во-вторых, он позволит нашим клиентам - компаниям малого и среднего бизнеса увеличить свои активы и расширить деятельность, причем с минимальными рисками, поскольку права и денежные средства покупателей будут защищены в соответствии с условиями Федерального закона 214-ФЗ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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