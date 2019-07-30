Житель Челябинской области устроил кровавую резню в подъезде многоэтажки
В Магнитогорске полицейские задержали 45-летнего местного жителя, который в приступе ярости порезал трех человек. Инцидент произошел вечером 29 июля в одном из домов по улице Завенягина.
Житель многоэтажке напал с ножом на семью, проживающую этажом выше. Неадекватный жилец ранил трех человек. Одному из них порезал горло. Все пострадавшие находятся в больнице.
Жители подъезда полагают, что их сосед сошел с ума. После нападения на семью он изрисовал кровью подъездные стены.
— Нападавший задержан сотрудниками полиции. Сейчас проверкой инцидента занимается следственный комитет, — сообщает пресс-служба УМВД России по Магнитогорска.
Злоумышленника планируют поместить в СИЗО. Известно, что конфликт между задержанным и пострадавшими произошел на бытовой почве.
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