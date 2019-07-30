Житель Челябинской области устроил кровавую резню в подъезде многоэтажки

СЕГОДНЯ 10:25 2019-07-30T10:25:36+03:00

Мужчина ранил соседей, а потом изрисовал кровью стены

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В Магнитогорске полицейские задержали 45-летнего местного жителя, который в приступе ярости порезал трех человек. Инцидент произошел вечером 29 июля в одном из домов по улице Завенягина.

Житель многоэтажке напал с ножом на семью, проживающую этажом выше. Неадекватный жилец ранил трех человек. Одному из них порезал горло. Все пострадавшие находятся в больнице.

Жители подъезда полагают, что их сосед сошел с ума. После нападения на семью он изрисовал кровью подъездные стены.

— Нападавший задержан сотрудниками полиции. Сейчас проверкой инцидента занимается следственный комитет, — сообщает пресс-служба УМВД России по Магнитогорска.

Злоумышленника планируют поместить в СИЗО. Известно, что конфликт между задержанным и пострадавшими произошел на бытовой почве.

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ИСТОЧНИК KP.RU