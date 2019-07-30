Алексей Текслер потребовал ускорить темпы строительства садиков в Долгодеревенском

СЕГОДНЯ 10:33 2019-07-30T10:40:32+03:00

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Родители 125 детишек возрастом от двух до шести лет из Долгодеревенского очень ждут садика. Райцентр разрастается, сюда переезжают челябинцы. Детсад строится в деревне Шигаево: она входит в состав Долгодеревенского. Два этажа, восемь групп. Цена вопроса — 118 млн руб.

Глава Челябинской области Алексей Текслер осмотрел стройку. Коробка здания стоит, внутри идет монтаж электросетей. Больше всего руководителя региона интересовали сроки сдачи здания, ведь, как он подчеркнул, нужно руководствоваться реальной очередью желающих попасть в сад.

— Когда дети начнут ходить в садик? — поинтересовался глава региона.

— В конце декабря, — пояснила первый замминистра образования и науки региона Елена Коузова.

— Учитывая очередь, садик нужно сдать раньше. Прошу ускорить темпы, — сказал Текслер.

ИСТОЧНИК KP.RU