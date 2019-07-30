День амурского тигра отметили в Челябинске

СЕГОДНЯ 12:08 2019-07-30T12:09:19+03:00

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В Челябинском зоопарке живут три амурских тигра. Южноуральский зверинец с конца 90-х участвует в программе по размножению этих хищников. Поэтому в Челябинске ежегодно отмечают Международный день амурского тигра. Об этом сообщает «Вечерний Челябинск».

Сейчас в тайге осталось не более 600 особей. Примерно такое же количество тигров содержатся в зоопарках мира. Первая пара тигров появилась в нашем зоопарке в 1996 году. У них родился тигр Самур. Невесту ему подобрали в другом регионе со звучным именем Констанция. Котята у них уже появились.

Большие надежды зоологи возлагают на пару Матиса и Лаффи. Матис приехал в Челябинск из Краснодарского края, его партнерша приобретена в Новосибирском зоопарке.

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ИСТОЧНИК KP.RU