Экс-продавец обчистила магазин после увольнения в Челябинске

СЕГОДНЯ 12:22 2019-07-30T12:22:59+03:00

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В Курчатовский райотдел полиции Челябинска пожаловался горожанин. Рассказал, что работает замдиректора в магазине на Свердловском проспекте и их торговую точку обокрали. Неизвестный пробрался в отдел, пока он был закрыл и похитил из кассы 159 тысяч рублей.

Возбудили уголовное дело за кражу. По нему грозит до пяти лет колонии. Изъяли записи с камер наблюдения и выяснили, что в магазин проникла женщина. В ее силуэте бизнесмены распознали бывшую сотрудницу, которую недавно уволили.

— Часть украденных денег подозреваемая успела потратить, остальная часть суммы изъята полицейскими. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Злоумышленнице грозит наказание до пяти лет колонии, — сообщили в УМВД Челябинска.

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ИСТОЧНИК KP.RU