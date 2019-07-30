Экс-продавец обчистила магазин после увольнения в Челябинске
В Курчатовский райотдел полиции Челябинска пожаловался горожанин. Рассказал, что работает замдиректора в магазине на Свердловском проспекте и их торговую точку обокрали. Неизвестный пробрался в отдел, пока он был закрыл и похитил из кассы 159 тысяч рублей.
Возбудили уголовное дело за кражу. По нему грозит до пяти лет колонии. Изъяли записи с камер наблюдения и выяснили, что в магазин проникла женщина. В ее силуэте бизнесмены распознали бывшую сотрудницу, которую недавно уволили.
— Часть украденных денег подозреваемая успела потратить, остальная часть суммы изъята полицейскими. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Злоумышленнице грозит наказание до пяти лет колонии, — сообщили в УМВД Челябинска.
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ИСТОЧНИК KP.RU