2019-07-30T12:38:28+03:00
Общество

В Долгодеревенском появится новый стадион и ФОК

Об этом заявил глава региона Алексей Текслер во время визита в Сосновский район
Поделиться:
Во время визита в Сосновский район Алексей Текслер встретился с местными жителями.Во время визита в Сосновский район Алексей Текслер встретился с местными жителями.
Изменить размер текста:

Сосновский район называют «челябинской Рублевкой» — из-за обилия престижных коттеджных поселков. На фоне общего положения дел в экономике Челябинской области он демонстрирует устойчивый рост в пять процентов в год. Для Алексея Текслера Сосновский район родной: здесь родилась его старшая сестра.

Во время визита в Сосновский район Алексей Текслер встретился с местными жителями, напитался проблемами.

Конечно, у района схожие с другими муниципальными образованиями проблемы: нехватка врачей узкого профиля, например.

— Я всем свою позицию озвучил: никакой больше оптимизации. Будем заниматься развитием медицинских учреждений первичного звена, — сказал Текслер.

К слову, рабочая встреча в Сосновский район прошла в формате выездного правительства: с Алексеем Текслером работали его замы. И на вопросы жителей отвечали тоже.

Вот еще одна тема: в большом Долгодеревенском нет ни стадиона, ни ФОКа.

— Стадион будет на следующий год обязательно, с футбольным полем, раздевалками. По ФОКу взял месяц : важно понять сроки, когда он будет построен. Но и ФОК в Долгодеревенском будет обязательно, — сказал глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рабочий завода в Челябинске вспыхнул во время сварки
Ночные вечеринки в центре Челябинска мешают спать жителям
Челябинцы собрали гигантского розового кота и запустили его с обрыва
Антимонопольная служба хочет оштрафовать челябинский аэропорт
Экс-продавец обчистила магазин после увольнения в Челябинске
День амурского тигра отметили в Челябинске
Лесники Южного Урала пересели на новые машины
ВТБ запускает программу кредитования на приобретение коммерческой недвижимости по договору долевого участия
Алексей Текслер потребовал ускорить темпы строительства садиков в Долгодеревенском
Житель Челябинской области устроил кровавую резню в подъезде многоэтажки
ВТБ Пенсионный фонд увеличил объем взносов по программе «Коллекция» на 70%
Берег левый — берег правый: в Долгодеревенском строят новый мост
Не болейте! В Челябинской области до конца года откроют 24 фельдшерско-акушерских пункта
В Челябинской области после пропажи школьницы возбудили дело об убийстве
Из-за аномальной жары на юге Челябинской области объявлен режим ЧС
«Избивает кактусом и таскает за волосы»: В Зауралье ребенок пришел в полицию с жалобой на маму-тирана
Падающий лифт держит в страхе жителей челябинской многоэтажки
В Челябинской области снизится транспортный налог