В Долгодеревенском появится новый стадион и ФОК
Сосновский район называют «челябинской Рублевкой» — из-за обилия престижных коттеджных поселков. На фоне общего положения дел в экономике Челябинской области он демонстрирует устойчивый рост в пять процентов в год. Для Алексея Текслера Сосновский район родной: здесь родилась его старшая сестра.
Во время визита в Сосновский район Алексей Текслер встретился с местными жителями, напитался проблемами.
Конечно, у района схожие с другими муниципальными образованиями проблемы: нехватка врачей узкого профиля, например.
— Я всем свою позицию озвучил: никакой больше оптимизации. Будем заниматься развитием медицинских учреждений первичного звена, — сказал Текслер.
К слову, рабочая встреча в Сосновский район прошла в формате выездного правительства: с Алексеем Текслером работали его замы. И на вопросы жителей отвечали тоже.
Вот еще одна тема: в большом Долгодеревенском нет ни стадиона, ни ФОКа.
— Стадион будет на следующий год обязательно, с футбольным полем, раздевалками. По ФОКу взял месяц : важно понять сроки, когда он будет построен. Но и ФОК в Долгодеревенском будет обязательно, — сказал глава региона.
ИСТОЧНИК KP.RU