В Долгодеревенском появится новый стадион и ФОК

СЕГОДНЯ 12:38 2019-07-30T12:38:28+03:00

Во время визита в Сосновский район Алексей Текслер встретился с местными жителями.

Об этом заявил глава региона Алексей Текслер во время визита в Сосновский район

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Сосновский район называют «челябинской Рублевкой» — из-за обилия престижных коттеджных поселков. На фоне общего положения дел в экономике Челябинской области он демонстрирует устойчивый рост в пять процентов в год. Для Алексея Текслера Сосновский район родной: здесь родилась его старшая сестра.

Во время визита в Сосновский район Алексей Текслер встретился с местными жителями, напитался проблемами.

Конечно, у района схожие с другими муниципальными образованиями проблемы: нехватка врачей узкого профиля, например.

— Я всем свою позицию озвучил: никакой больше оптимизации. Будем заниматься развитием медицинских учреждений первичного звена, — сказал Текслер.

К слову, рабочая встреча в Сосновский район прошла в формате выездного правительства: с Алексеем Текслером работали его замы. И на вопросы жителей отвечали тоже.

Вот еще одна тема: в большом Долгодеревенском нет ни стадиона, ни ФОКа.

— Стадион будет на следующий год обязательно, с футбольным полем, раздевалками. По ФОКу взял месяц : важно понять сроки, когда он будет построен. Но и ФОК в Долгодеревенском будет обязательно, — сказал глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU